SP Çayırova’da gövde gösterisi

Saadet Partisi Çayırova İlçe Teşkilatı 4’üncü Olağan İlçe Kongresi’nin geçtiğimiz pazar günü Çayırova Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Kongreye SP Genel Başkan Yardımcısı ve 20’inci Dönem Refah Partisi Milletvekili Cafer Güneş, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, SP Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir, siyasi parti temsilcisiyle birlikte STK kuruluşları ve partililer katılım gösterdi.

SP Çayırova İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Aksu’nun yerine atanan Sinan Aydemir’in tek aday olduğu kongrede SP Çayırova’nın yeni ilçe başkanı oldu. Aydemir, kongrede yaptığı konuşmada “Bu zihniyet her konuda rant odaklı düşünüyor. Böyle olunca, Hastane yeri ilk başta, çevre arazileri paylaşılmış yere yapılmak istenmiştir. Emek ve İnönü mahallelerinde kentsel dönüşümü yıllardır çözüme kavuşmamış ve vatandaşa hizmet değil zulüm ve çile olmuştur. Acil bir ihtiyaç olan küçük sanayi sitesi bunca yıldır yapılamamıştır. Çayırova ilçemiz bu iş bilmez, siyasi ikbal ve rant odaklı düşünen yöneticiler yüzünden çok fazla kaynak ve zaman kaybetmiş durumdadır. Hangi konuyu ele alırsak alalım çözüme dair değil, kişi ve ranta dayalı bir bakış açısı olduğunu açıkça görebiliriz. Mevcut iktidarda yöneticiler değişiyor fakat bozuk düzen hiç değişmiyor” dedi.

“BİZ ŞUNLARI BENİMSİYORUZ”

Açıklamanın devamın da ise “Tüm bu sorunlar ve uygulamalar bizlere şunu açıkça gösteriyor ki, kökten bir zihniyet ve bakış açısı değişikliği yapmak zorundayız. Kısır siyasi tartışmaları ve çıkarları değil vatandaşımızı ve ilçemizi öncelik alacak siyaset ve uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Saadet Partisi olarak biz, adaletin gerçek manada tesis edildiği bir belediye yönetimi anlayışını benimsiyoruz. Belediye yönetiminde ehliyet, liyakat ve dürüstlüğün dikkate alındığı, yandaşlık ve torpilin olmadığı, kul hakkının yenilmediği bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Hizmetlerimizin insan merkezli olması ve sorunların ortak akılla çözülmesi için toplumun tüm kesimlerinin dahil edildiği istişareye dayalı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Her alanda dürüstlük ve doğruluğu ahlaki bir zorunluluk olarak gören, sorumluluk ve emanet bilinciyle hareket eden bir yönetim anlayışını benimsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR TÜKENDİ”

SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Çayırova ilçemiz geçmişten bugüne samimi ve gayretle teşkilat çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonra da yeni yönetimle bu çalışmalarını gayretle sürdüreceğine olan inancım tamdır. Ülkemizin her alanda karşı karşıya kaldığı bu olumsuz tablo bize şunu gösteriyor. Mevcut iktidar siyaseten tükenmiş ancak siyasi ikbal ve kişisel çıkarlar uğruna bu durumu görmezden geliyor. Bunu değiştirmek için her zamankinden daha fazla çalışma sorumluluğumuz var” dedi.