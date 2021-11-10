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10 Kas 2021 - 16:26- Siyaset G: 10 Kas 2021 - 16:27

YRP’den “Türkkan” tepkisi

YRP Gebze İlçe Teşkilatı Ekim ayı ilçe divanında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Tükkan’a yüklendi. Altınöz, Türkkan’a “istifa et” çağrısında bulundu
YRP’den “Türkkan” tepkisi mask
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Teşkilatı ekim ayı ilçe divanı yapıldı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, YRP İl Başkanı Mehmet Aras, Erbakan Vakfı İdare Amiri İbrahim Erdoğan, Başkan Yardımcısı Basri Çayır, Ahmet Aydın, Adem Yıldız, İl Sorumluları Süleyman Kabaca ve Emin Gürcan katıldı.  Açılış konuşmasını Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Gebze’de sürekli sahada olacağız ve bunun karşılığında tüm teşkilatlarındaki eksikleri tamamlayarak seçimlere hazır olacağız ”dedi.

“MİLLETİ TEMSİL ETMESİ YANLIŞ”

Kılıç’tan sonra konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Altınöz, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili  Lütfü Türkkan’ı gündemine alarak başladı. Geçtiğimiz günlerde bir şehit yakınına küfreden Türkkan’ın derhal istifa etmesi gerektiğini belirten Altınöz, Türkkan’ın geçtiğimiz aylarda Necmettin Erbakan’a da hakaret ettiğini hatırlattı.  Altınöz, “Türkkan’ın milletin değerleri ile barışık değil hatta kavgalı. Böyle bir insanın milleti temsil etmesi yanlış” dedi. Altınöz, temasları sırasında halkın ekonomik, sosyal ve psikolojik durumunu yakından izlediklerini ve ilk seçimde iktidarın değişeceğini belirtti.
# Lütfü Türkkan

10 Kas 2021 - 16:26 - Siyaset

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