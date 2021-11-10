Özel Kocaeli Hastanesi’nin devir işlemi tamam

AKP Milletvekili aday adayı olan Yaşar Ellialtı’ya ait İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. adıyla faaliyet gösteren Özel Kocaeli Tıp Merkezi, maddi zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından bu sefer konkordato Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şirket, mayıs ayında yaptığı açıklamada “Yola devam ediyoruz” mesajı vererek yükselişe geçeceklerini açıkladı.

“ARTIK BURASI YALOVA UZMANLAR’IN”

Kocaeli’de İzmit Yenişehir Mahallesi’nde hizmete başlayan, daha sonrasında ise Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde hizmete devam eden Özel Kocaeli Hastanesi, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi tarafından satın alındı. 75 yataklı, 32 hekimin görev yaptığı hastanede son durum ile ilgili gazetemize bilgi veren Özel Kocaeli Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı, “Yalova Uzmanlar Hastanesi’ne resmi devirleri yaptık. Artık burası Yalova Uzmanlar’ın. Satış gerçekleşti; el değiştirme tamamlandı” dedi.

“KOCAELİ’DE DAHA İYİ HİZMET VERECEĞİZ”

Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz ise, “Devir işlemi oldu. Bu hafta son aşamalar da biter diye bekliyoruz. Süreç devam ediyor. Orası kayyumda, miktarı kayyum açıklayacak. Bizim açıklamamız doğru olmaz. Kocaeli’de tüm branşları tamamlayıp daha iyi hizmet vereceğiz. Mevcut doktorları koruyarak yenilerini ekleyeceğiz. Daha kaliteli ve kapasiteli hizmet vereceğiz” ifadelerinde bulundu.