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10 Kas 2021 - 21:00- Gündem G: 10 Kas 2021 - 22:12

Ürettiği ayvaları satamayınca ağaçları kesti

Eşmeli ayva üreticisi Saniye Tarcan, ayva fiyatlarının düşük olması nedeniyle artık üretim yapmayacağını söyleyerek bahçelerinden birini kapatma kararı aldı. 2,5 dönümlük bahçesini kestiren Tarcan, 3 TL’den ayva satamadığını söylüyor

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
Ürettiği ayvaları satamayınca ağaçları kesti mask

Eşmeli ayva üreticilerinden Saniye Tarcan, ayva fiyatlarının düşük olması nedeniyle bahçelerinden birini kapatma kararı aldı. Yıllardır baba mesleğini sürdürmeye çalıştığını söyleyen Tarcan, “Yaptığım tek iş bu. Meşhur Eşme ayvası artık bitme noktasına geldi. 160 ton üretim yapıyorduk, şimdi ise 50-60 ton üretebiliyoruz. 2,65’e mal ettiğim ayvayı 3 TL’ye satamıyorum. Aracı benden ürünü 2 TL’ye istiyor. Tüccarın benden 2 TL’ye istediği ayva marketlerde 8-9 TL oluyor” dedi.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Tarcan, “Halk ucuz yesin diyorlar ama böyle giderse satın alınacak ayva da kalmayacak. Gübrenin paketi 500 TL olmuş. Ben bahçemi seneye hazırlayayım dedim, gübre, ilaç, mazot parası derken zarar edeceğim. Bugün bir işçinin bana günlük maliyeti 200 TL. Sezonunda burada 15 kişi çalışıyor. Hesap ortada, çiftçinin dayanacak gücü kalmadı” dedi.

“SOĞUK HAVA DEPOMUZ YOK”

Ürettiği ayvayı satamadığını belirten Tarcan, “Depoda tutuyorum. Soğuk hava deposu bulunmadığı içinde muhtemelen ürünümüz çürüyecek. Çiftçiye sunulan destekler komik miktarlarda olduğu için ve pazarımız olmadığı için zor bir dönem yaşıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse diğer bahçelerimizi de kullanamaz hale geleceğiz” dedi.

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10 Kas 2021 - 21:00 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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