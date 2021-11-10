İlimizin eğitim alanında birbirinden farklı başarılara imza atan Gölcük Piri Reis İlkokulu’nda 3-C Sınıfı, 10 Kasım’da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde düzenledikleri program ile andılar. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde çalan siren sesiyle okulun bahçesinde saygı duruşunda bulunan minikler, Sınıf Öğretmeni İsmigül Kanık Ünügür’ün öncülüğünde sergiledikleri performans ile Ata’mıza olan sevgi, saygı ve özlemlerini bir kez daha gösterdiler.
10 Kas 2021 - 16:32- Eğitim Güncelleme: 10 Kas 2021 - 16:33
Gölcük Piri Reis minikleri Atamıza sevgisini bir kez daha gösterdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.