Gölcük Piri Reis minikleri Atamıza sevgisini bir kez daha gösterdi

İlimizin eğitim alanında birbirinden farklı başarılara imza atan Gölcük Piri Reis İlkokulu’nda 3-C Sınıfı, 10 Kasım’da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde düzenledikleri program ile andılar. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde çalan siren sesiyle okulun bahçesinde saygı duruşunda bulunan minikler, Sınıf Öğretmeni İsmigül Kanık Ünügür’ün öncülüğünde sergiledikleri performans ile Ata’mıza olan sevgi, saygı ve özlemlerini bir kez daha gösterdiler.