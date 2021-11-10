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10 Kas 2021 - 16:32- Eğitim G: 10 Kas 2021 - 16:33

Gölcük Piri Reis minikleri Atamıza sevgisini bir kez daha gösterdi
Gölcük Piri Reis minikleri Atamıza sevgisini bir kez daha gösterdi mask

İlimizin eğitim alanında birbirinden farklı başarılara imza atan Gölcük Piri Reis İlkokulu’nda 3-C Sınıfı, 10 Kasım’da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde düzenledikleri program ile andılar. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde çalan siren sesiyle okulun bahçesinde saygı duruşunda bulunan minikler, Sınıf Öğretmeni İsmigül Kanık Ünügür’ün öncülüğünde sergiledikleri performans ile Ata’mıza olan sevgi, saygı ve özlemlerini bir kez daha gösterdiler.
# Mustafa, eğitim

10 Kas 2021 - 16:32 - Eğitim

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