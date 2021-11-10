Hadi şimdi buradan yak!

Süper Amatör Lig A Grubu’nun ilk hafta maçında Dilovası Belediyespor ile Suadiyespor, Tavşancıl Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma Kocaeli amatör futbol tarihinin en enteresan maçları arasındaki yerini aldı.
ASKER FUTBOLCU OLAYI
Dilovası Belediyespor’un son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 kazandığı maçın ardından Dilovası’ndan bir futbolcunun asker olduğu ve terhisini eline almadan maça çıktığı belirtilmişti. Bunun üzerine Suadiye ekibinin yönetimi konuyu futbol disiplin kuruluna yaptığı başvuru ile taşıdı.
ARSLANBEY’DEN KALAN CEZA
Gündemde hayli yer alan bu konu ile ilgili aynı maçta son derece ilginç bir olay daha yaşandı. Dilovası temsilcisinin, Suadiyespor’un cezalı futbolcu oynattığını tespit ettiği öğrenildi. Suadiye ekibinde forma giyen bu futbolcunun geride bıraktığımız sezon Arslanbey’de forma giydiği ve geçen sezondan kalan cezası olduğu ifade edildi. Dilovası Belediyespor tarafı ise bu konuyu futbol il disiplin kuruluna verdiği dilekçe ile bildirdi. Son derece enteresan olayların yaşandığı maçta nasıl bir karar verileceği hayli merak ediliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.