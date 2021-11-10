Milli Sporcu Uğur Yılmaz'dan büyük başarı

İspanya'da 7 Kasım'da yapılan "Dünya Vücut Geliştirme yarışmasında" Milli Sporcu Uğur Yılmaz, dünya 6'ncısı oldu. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği konuyla ilgili olarak, "Ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcumuzu, İspanya'ya gitmeden önce stüdyoda fotoğraflamış kendisine bol şanslar dilemiştik. Yarışma sonrası görüştüğümüz Uğur Yılmaz, 'Dünya şampiyonasına ilk defa katıldım,rakiplerim de olağan üstü güçlü isimlerdi,onların arasından sıyrılıp Ülkeme madalya kazandırdığım için çok sevinçliyim. Bu spor dalı inanın çok zor, adeta ömür boyu diyet-beslenme yapıyor gibi,çok fazla dikkat ve disiplin gerektiren bir dal. Beslenme konusu başlı başına bir sorun ve ekonomik açıdan büyük bir yük. Dünyadaki sporcuların hepsinin bir sponsoru veya destekçisi var ama biz maalesef böyle bir destek bulamadık. Sponsorlar bulunursa hedefim eninde sonunda Dünya şampiyonu olarak ülkeme altın madalya kazandırmak' dedi. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ise, büyük sanayi yatırımlarının olduğu,Büyük ve güçlü firmaların bulunduğu ilimizde, sponsorların çıkarak bu sporcumuza destek vereceklerine inancımız sonsuz dedi.