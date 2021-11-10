Kız kardeşine gitmek istemişti, kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Birsen Giriş'in, Gebze'de yaşayan kız kardeşinin yanına gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Birsen Giriş için Derince İmam Hüseyin Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, siyasi partilerin temsilcileri ve Giriş'in yakınları katıldı. 2 çocuk annesi Giriş'in cenazesi kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.