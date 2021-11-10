Reklamı Kapat
10 Kas 2021 - 16:37- Gündem G: 10 Kas 2021 - 16:41

Kız kardeşine gitmek istemişti, kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu feci kazada hayatını kaybeden Birsen Giriş (51) son yolculuğuna uğurlandı.
Kız kardeşine gitmek istemişti, kazada hayatını kaybetti mask

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Birsen Giriş'in, Gebze'de yaşayan kız kardeşinin yanına gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Birsen Giriş için Derince İmam Hüseyin Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, siyasi partilerin temsilcileri ve Giriş'in yakınları katıldı. 2 çocuk annesi Giriş'in cenazesi kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli haber, kocaeli gazeteleri, kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, Başiskele, kocaeli flas haber, Darıca, Gebze, kocaeli manset, İzmit, son dakika haberleri, Kartepe, kocaeli gündem, Gölcük, Çayırova, , kocaeli son dakika, Körfez, Dilovası, Mustafa, sağlık, çocuk, Kadın

10 Kas 2021 - 16:37 Kocaeli/ Gebze- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.211.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli Sporcu Uğur Yılmaz'dan büyük başarı mask
Milli Sporcu Uğur Yılmaz'dan büyük başarı
Şeker, Körfez’de muhtarlarla bir araya geldi mask
Şeker, Körfez’de muhtarlarla bir araya geldi
İzmit Belediyesi personeline bir maaş müjdesi daha mask
İzmit Belediyesi personeline bir maaş müjdesi daha
Öğretim Üyesi alım ilanı mask
Öğretim Üyesi alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı mask
Sözleşmeli personel alım ilanı
Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı mask
Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL