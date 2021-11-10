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10 Kas 2021 - 16:52- Gündem G: 10 Kas 2021 - 16:55

Sahili doldurup liman yapmak istiyorlar! Büyükşehir Meclisi istemiyor

İzmit’in en güzel yerlerinden biri olan Plajyolu sahil şeridindeki yeşil alan, doldurularak liman yapılmak isteniyor. İstanbul Boğazlar Komisyonunun talebinin meclis gündemine oy birliği ile reddedilmesi bekleniyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Sahili doldurup liman yapmak istiyorlar! Büyükşehir Meclisi istemiyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı meclis toplantısı yarın Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak. Toplam 126 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanacağı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yapması bekleniyor.

KOMİSYONDA REDDEDİLDİ

Meclis toplantısının birinci gündem maddesine mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Körfez’de Sevindikli Kültür Merkezinin Körfez Belediyesine tahsis edilmesi için başkanlık makamına yetki verilmesi görüşülecek. Meclis gündemine yer alan en önemli maddelerden biri ise İzmit Sahil’de bulunan yeşil alanın dolgu yapılarak limana dönüştürülmesi maddesi. Söz konusu madde komisyonda oy birliği ile reddedildi. Aynı maddenin mecliste de reddedilmesi bekleniyor.

MECLİSTE OY BİRLİĞİ İLE RET BEKLENİYOR

İzmit’in sahilinin en güzel yerlerinden biri olan FedaralMogul fabrikasının arka kısmında yer alan sahil şeridi İstanbul Boğaz Komutanlığı tarafından özel güvenlik bölgesi olarak talep edildi. Sahildeki yeşil alana dolgu yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığının bu bölge bölgeye gelmesi istendi.  Alanın İzmit için kritik noktada olması nedeni ile büyükşehir Belediyesi ve meclis üyeleri bu duruma karşı çıktı. Meclis gündemine gelecek madde İmar ve Bayındırlık Komisyonunda oy birliği ile reddedildi. Komisyonda gösterilen tavrın meclis toplantısında da gösterilmesi bekleniyor.

 

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10 Kas 2021 - 16:52 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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