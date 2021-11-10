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10 Kas 2021 - 17:32- Gündem G: 10 Kas 2021 - 17:33

Karamürsel’de gökkuşağı altında Ata’ya saygı duruşu

Karamürsel’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Tören sırasında çıkan gökkuşağı ise anma törenine renk kattı
Karamürsel’de gökkuşağı altında Ata’ya saygı duruşu mask
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Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. sene-i devriyesinde gerçekleşen anma programı, 4 Temmuz Mahallesi, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunum sırasında ortaya çıkan gökkuşağı ise anma törenine ayrı bir renk kattı. Tüm yurtta olduğu gibi Karamürsel’de de saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalınarak 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte Türk bayrakları yarıya indirildi. Düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Karamürsel Kültür Merkezi’nde, Alp Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anma programıyla devam etti.

ATATÜRK ORATORYOSU

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Mavi’nin açılış konuşmasının ardından lise öğrencilerinin hazırladıkları Atatürk Oratoryosu gerçekleştirildi. Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.
# Mustafa

10 Kas 2021 - 17:32 - Gündem

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