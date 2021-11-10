Başiskele, Atatürk’ü saygıyla andı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başiskele Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma TörenineBaşiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Garnizon Komutanı Deniz Albay İbrahim Hakkı Er, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, gaziler, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kaymakam Necip Çakmak’ın Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık çelengini sunmasının ardındansırasıyla, Garnizon Komutanı İbrahim Hakkı Er, Belediye Başkanı Yasin Özlü ve siyasi parti temsilcileri çelenk sundular. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938’de ebediyete irtihâl ettiği saatte, 09.05'teçalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşımızın okunmasının ardından tören sona erdi.