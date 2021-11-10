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10 Kas 2021 - 17:33- Gündem G: 10 Kas 2021 - 17:34

Kartepe, Ata’sını törenle andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. Yıldönümünde Kartepe’de düzenlenen etkinliklerle özlem ve saygıyla anıldı
Kartepe, Ata’sını törenle andı mask
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümünü anma törenlerinde Kartepe protokolü hazır bulundu. Kartepe Kent Meydanı’nda gerçekleşen törenlere Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler ve Kartepeliler katıldı. KaymakamAltuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunuldu.Ardından saat 9’u 5 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. 10 Kasım törenlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tören alanına “Atatürk Çiçeği” konuldu.

ÖĞRENCİLER ATATÜRK’Ü ANDI

10 Kasım Atatürk’ü Anma programı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu konferans salonunda devam etti. Törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ceyda Aydın’ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması sonrasında Okul Müdürü Cahit Laloğlu tarafından “Son Mektup” şiirini seslendirdi. Anasınıfı öğrencilerinin gösterileri sonrasında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Özlem Ece Çelik “Bir resim yap çocuğum” şiirini seslendirdi. Bir ömür hikayesi oratoryo sonrasında müzik öğretmeni Safa Saygı ile özel eğitim öğrencisi Ece Tosun’dan müzik dinletisi ile salon törenleri son buldu.
# Mustafa, Kartepe, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Kas 2021 - 17:33 - Gündem

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