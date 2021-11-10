Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü sebebiyle Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’da anma töreni düzenlendi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Genel Sekreter Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, Oda çalışanları ile ABİGEM çalışanlarının katıldığı anma töreninde, saatler 09.05’i gösterdiğinde Atamız için bayraklar yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
10 Kas 2021 - 17:33- Gündem Güncelleme: 10 Kas 2021 - 17:34
KSO’da Atatürk anıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle KSO’da anma töreni düzenlendi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.