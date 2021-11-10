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10 Kas 2021 - 17:33- Gündem G: 10 Kas 2021 - 17:34

KSO’da Atatürk anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle KSO’da anma töreni düzenlendi
KSO’da Atatürk anıldı mask

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü sebebiyle Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’da anma töreni düzenlendi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Genel Sekreter Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, Oda çalışanları ile ABİGEM çalışanlarının katıldığı anma töreninde, saatler 09.05’i gösterdiğinde Atamız için bayraklar yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
# Mustafa, Sanayi

10 Kas 2021 - 17:33 - Gündem

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