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10 Kas 2021 - 22:16- Asayiş G: 10 Kas 2021 - 22:46

Kocaeli’deki servis kazasında can kaybı 4’e yükseldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaralanan 14 yaşındaki öğrencinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralıların tedavisinin devam ettiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Kocaeli’deki servis kazasında can kaybı 4’e yükseldi mask
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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13) , hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Darıca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Rabia Üst (14) de bugün yaşamını yitirdi. Kazadaki can kaybı 4’e yükseldi.
# sağlık, Darıca, Kadın

10 Kas 2021 - 22:16 İHA Kocaeli- Asayiş

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