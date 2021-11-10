Feci kazada yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Rabia Üst (14) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 18 öğrencinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

“Bayır aşağıya inerken de çok süratliydi”

Kazayı küçük yaralarla atlatan 14 yaşındaki öğrenci Taylan Elmas, kaza anını anlattı. Servis şoförlerinin sürekli değiştiğini söyleyen Elmas, “Bizim servisler hep birbirlerine yetişmeye çalışıyorlar. Çok hızlı kullanıyorlar bir de frenle çok oynuyorlar. Bayır aşağıya inerken de çok süratliydi. Fren bir anda tutmayınca bir tane yayayı ezdik. Durmaya çalışırken 1-2 yere daha çarptık. Sonra da dereye uçtuk. Ben uykuluydum, bir şey anlamadım ilk başta. Sonra bağrışmalar olunca kendime geldim. Bizim servis şoförleri sürekli değişiyor. Bunu da ilk defa gördüm. İsmini bile bilmiyorum. Servislerin hepsi eski model. Okul hiç teftişe de gelmiyor. Sadece paralarını düşünüyorlar. Okul ve turizm şirketi sadece paraya bakıyor. Aidatı ödüyorum, ‘Makbuzu yarın al’ diyorlar. O paralarla belki de arabaları kontrole bile götürmüyorlar. Arabalar hep eski model” dedi.

“Müdürden servis sorumlusuna kadar herkesten şikayetçi olacağım”

İş yerinde çalışırken oğlunun kaza yaptığı haberini alan anne Birsen Elmas ise, “Şok oldum. Kaza yerine yetişemedim. Ama çocuğumun durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sadece şunu söylüyorum, ben okul yetkililerinden, müdürden servis sorumlusuna kadar herkesten şikayetçi olacağım. Savcılığa başvurmayı düşünüyorum. Çünkü burada bir ihmal var, boş vermişlik var. Çocuğumun servis şoförü sürekli değişiyor. Biz sorduğumuz zaman da bahaneler buluyorlar. Sürekli değişiyor. Ama servis sorumlusunun elinde belgesi yok. Sürücünün sadece ehliyeti var. Ben bu konuda yetkililere sesleniyorum; lütfen yardım etsinler. Çünkü gerçekten burada bir ihmal var. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Aradığımız zaman telefonlarımızı açmıyorlar”

Kazanın ardından hiçbir şekilde okula ulaşamadıklarını, okul müdürünün ve servis sorumlusunun telefonlara cevap vermediğini aktaran Elmas, “Çocuğum bana, ‘Rampa aşağıya giderken bizim servis çok hızlıydı’ dedi. Çocuklar servisteyken sürekli bu hızı yapıyorlar. Şoförler rampa aşağıya inerken fren yapıldığını söylüyorlar ama hiçbir şekilde fren izi yok. Okulun da çok ihmali var. Ben okul müdüründen de şikayetçiyim. En azından bize bir açıklama yapabilirdi. Aradığımız zaman telefonlarımızı açmıyorlar. Ne o açıyor, ne de servis sorumlusu açıyor. Hiçbir şekilde bilgi vermediler bize. Arayıp ‘Geçmiş olsun’ bile demediler. Hiçbir şekilde bize ulaşmadılar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. İnşallah diğer veliler de bize destek olur. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yapacağım” şeklinde konuştu.