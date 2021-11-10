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10 Kas 2021 - 22:47- Gündem G: 10 Kas 2021 - 22:51

Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Kasım 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Kasım verilerine göre, 358 bin 251 test yapıldı. Son 24 saatte, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 513 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 203 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Kasım verilerine göre, dün 359 bin 560 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 662 vaka tespit edilirken, 196 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 859 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# sağlık, covid-19

10 Kas 2021 - 22:47 - Gündem

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