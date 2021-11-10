Recep Laç: Kamu malı bunlar… Neden zarar veriyorsunuz!

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Dilovası Belediyespor’da Başkan Recep Laç gündeme bomba gibi düşen Dilovası Belediyespor – Suadiyespor maçı ile ilgili konuştu. Sporda şiddetin önüne geçmek için 7 yıldır yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade eden Recep Laç maç sonunda tesisin soyunma odasının maç ve kapılarının da kırıldığını belirtti.

ZAMAN ZAMAN IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALDIK

7 yıldır Dilovası Belediyespor ile başkanlık yapıyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarımın tek bir amacı var, o da centilmenlik ve kardeşlik. Dilovası’na gelen tüm takımların en iyi şekilde ağırlanması adına önemli bir bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kimi deplasmanlarda zor anlar da yaşadık, ırkçı saldırılara maruz kaldık. Ancak 1-2 kendini bilmezin söylemlerini hiçbir zaman camialara mâl etmedik. Biz de bu şekilde arıza çıkaranları aramızda barındırmadığımız gibi hiçbir şekilde maçlarımızda görmek istemiyoruz.

YAZIK GÜNAH!

Suadiyespor sezonun ilk maçında bizim misafirimiz oldu. Yönetim kurulu olarak kendilerine saygıda zerre kusur etmedik, tatlı ikramımızı yaptık. Maç içinde futbolcular arasında gerilmeler oluyor. Bunlar futbolda var. Saha içinde olan sahada kalmalı. Ancak rakibimizin maçın oynandığı stadın camlarını ve duş kabinlerinin kapılarını kırması bizleri çok üzmüştür. Bu statta sadece biz maç ve antrenman yapmıyoruz. Yazık günah… Burası kamu malı. İnşallah böyle manzaraları bir daha yaşamayız.

HAKKIMIZIN KORUNACAĞINA İNANIYORUM

Asker futbolcu konusu ile ilgili de gereken tüm girişimleri yapmış bulunmaktayız. İlgili maddeleri sunduk. Rakibimizin cezalı futbolcu oynatması ile ilgili de başvurumuzu yaptık. İki konu da an itibari ile tertip kuruluna bildirildiği için bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak hissiyatım o dur ki saha içindeki alın terimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum.