11 Kas 2021 - 09:22- Gündem G: 11 Kas 2021 - 09:25

Gebze Teknik Üniversitesi 50 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Teknik Üniversitesi 50 Öğretim Elemanı alacak

Gebze Teknik Üniversitesi 50 Öğretim Elemanı alacak mask

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  50/d  maddesi  ile  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

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11 Kas 2021 - 09:22 - Gündem

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