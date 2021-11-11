Müzeyyen Önen vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Süleymanpaşa Sokak adresinde ikamet eden, 18 Ekim günü 101 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Barosu eski başkanlarından Av. İbrahim Önen’in eşi Müzeyyen Önen (94) vefat etti. Esin Önen ve Merih Önen’in anneleri olan Müzeyyen Önen’in cenazesi bugün (11 Kasım Perşembe) Fevziye Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.