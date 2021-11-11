Müzeyyen Önen vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Süleymanpaşa Sokak adresinde ikamet eden, 18 Ekim günü 101 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Barosu eski başkanlarından Av. İbrahim Önen’in eşi Müzeyyen Önen (94) vefat etti. Esin Önen ve Merih Önen’in anneleri olan Müzeyyen Önen’in cenazesi bugün (11 Kasım Perşembe) Fevziye Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.