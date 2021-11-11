11 Kas 2021 - 10:18- Gündem G: 11 Kas 2021 - 10:19

İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor

Büyükşehir tarafından Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arasında asfalt serimi, Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki beton yolda da v kanal yapıldı

İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor mask

Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor. Köy yollarında yapılan asfaltlama ve beton yol çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanmış oluyor.

GÖKÇEÖREN MAHALLESİNDE ASFLATLAMA

İzmit Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda, vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski ve kötü durumdaki yolu, konforlu hale getiriyor.

SAPAKPINAR BETON YOLUNDA V KANAL YAPIMI

İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol ise beton yol haline getirildi. Stabilize olan eski yol yerine Büyükşehir tarafından daha konforlu beton yol yapıldı. Gedikli ve Akmeşe köylerinden Sapakpınar'a ulaşım daha kolay, daha kısa ve daha konforlu hale geldi. İzmit ilçesi Sapakpınar- Zeytinburnu bağlantı yolunun kenarına yağmur suyunun tahliyesi için V kanal çalışması yapıldı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

11 Kas 2021 - 10:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.228.012 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı mask
10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı
Büyükakın: Bu gönülden muhabbetimizi daha da güçlendireceğiz   mask
Büyükakın: Bu gönülden muhabbetimizi daha da güçlendireceğiz  
Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile kahvaltıda buluştu mask
Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile kahvaltıda buluştu
Hayvan dostlarından kocaman’a tebrik   mask
Hayvan dostlarından kocaman’a tebrik  
Kocaeli İzmit'te 90 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış) mask
Kocaeli İzmit'te 90 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor mask
İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL