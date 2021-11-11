Şiddet gördüğü eşini öldüren Damla Kutulu yeniden hakim karşısında!

22 Ağustos 2015 tarihinde Körfez Güney Mahallesi’nde oturan Damla Kutulu, 15 yıl evli kaldığı ve her gün şiddet gördüğü, pazarcılık yapan Fikret Kutulu’yu kafasını piknik tüpüyle vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Damla Kutulu’nun yüzü ve vücudu darp izleriyle doluydu. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Damla Kutulu hakkında meşru müdafaa koşulları oluştuğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararını vermişti. Temyiz edilen davada karar değişmedi. Son olarak ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılamanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi

“OLAY GÜNÜ ANNEMİ ÇOK DÖVDÜ”

Yargıtay’ın kararı sonrası bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma yeniden başladı. Duruşmaya Damla Kutulu, 17 yaşına gelen kızı Ş. ve avukatlar katılırken Yargıtay’ın kararının okunmasının ardından Damla Kutulu kararı kabul etmediğini belirterek “Önceki kararda direnilsin” ifadelerinde bulundu. Damla Kutulu’nun 17 yaşındaki kızı Ş. Kutulu’nun dinlendiği duruşmada Ş., “Babam, annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı. Olay günü annemi çok dövmüştür. Annem öldürülmek korkusu ile bu şekilde hareket etmiştir. Şu anda çalışarak bizlere bakmaktadır. Şikayetçi değilim” dedi.

MAHKEME BAŞKANI GEÇEN SÜRECİ SORDU

Mahkeme başkanı Damla Kutulu’ya geçen süreçte ne yaptıklarını sorması üzerine Kutulu, fabrikalarda çalışıp çocuklarına baktığını, okuttuğunu, hiçbir destek görmediklerini belirtti. Mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlamak için Cumhuriyet Savcısı’na verilmesine, bu sebepten mahkemenin 7 Nisan 2022 tarihine bırakılmasına karar verildi.