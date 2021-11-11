Bir süredir kanser tedavisi gören İzmit'in tanınmış avukatlarından Mehmet Arif Gökdemir 69 yaşında hayatını kaybetti. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Gökberk’in cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yalova’da toprağa verilecek.
11 Kas 2021 - 10:30- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2021 - 10:43
Avukat Mehmet Arif Gökdemir vefat etti
Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Arif Gökdemir 69 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.