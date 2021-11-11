Avukat Mehmet Arif Gökdemir vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören İzmit'in tanınmış avukatlarından Mehmet Arif Gökdemir 69 yaşında hayatını kaybetti. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Gökberk’in cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yalova’da toprağa verilecek.