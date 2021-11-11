Büyükşehir yaşlıların ev kazalarında düşmelerini engellemek için ihaleye çıkıyor

Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşların ev kazalarında düşmelerini engellemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Hayata Tutun Projesi kapsamında tedbir amaçlı malzemelerin alınması için ihaleye çıkacak. İl sınırları içerisinde 1000 hanenin faydalanacağı proje kapsamında 7 bin adet banyo malzemesi ile 10 bin metre kaydırmaz paspas alınacak. İhale, 30 Kasım 2021 tarihinde saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
PROJE NELERİ KAPSIYOR?
Edinilen bilgilere göre 3 bin adet banyo içi sabit tutunma barı, 1000 adet banyo için tabure, 1000 metre ıslak zemin kaydırmaz paspas, 1000 adet klozet kenarı hareketli tuvalet kağıtlıklı tutunma barı, 1000 adet mıknatıslı duvar tipi LED lamla ve 1000 adet sensörlü tavan armatür lamba alınacak. Toplam 1000 haneyi kapsayan proje kapsamında her haneye 3 adet banyo içi sabit tutunma barı, 1 adet banyo için tabure, 10 metre ıslak zemin kaydırmaz paspas, 1 adet klozet kenarı hareketli tuvalet kağıtlıklı tutunma barı, 1 adet mıknatıslı duvar tipi LED lamla ve 1 adet sensörlü tavan armatür lamba alınacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Baltacı - İşte hizmet bu Allah razı olsun.
Dokuzuncu Koyden - Parayı nereye harcayacağınız şaşırdınız kardeş biz para bulamıyoruz siz oy almak için dagitiyorsunuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.