Büyükşehir yaşlıların ev kazalarında düşmelerini engellemek için ihaleye çıkıyor

Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşların ev kazalarında düşmelerini engellemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Hayata Tutun Projesi kapsamında tedbir amaçlı malzemelerin alınması için ihaleye çıkacak. İl sınırları içerisinde 1000 hanenin faydalanacağı proje kapsamında 7 bin adet banyo malzemesi ile 10 bin metre kaydırmaz paspas alınacak. İhale, 30 Kasım 2021 tarihinde saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

PROJE NELERİ KAPSIYOR?

Edinilen bilgilere göre 3 bin adet banyo içi sabit tutunma barı, 1000 adet banyo için tabure, 1000 metre ıslak zemin kaydırmaz paspas, 1000 adet klozet kenarı hareketli tuvalet kağıtlıklı tutunma barı, 1000 adet mıknatıslı duvar tipi LED lamla ve 1000 adet sensörlü tavan armatür lamba alınacak. Toplam 1000 haneyi kapsayan proje kapsamında her haneye 3 adet banyo içi sabit tutunma barı, 1 adet banyo için tabure, 10 metre ıslak zemin kaydırmaz paspas, 1 adet klozet kenarı hareketli tuvalet kağıtlıklı tutunma barı, 1 adet mıknatıslı duvar tipi LED lamla ve 1 adet sensörlü tavan armatür lamba alınacak.