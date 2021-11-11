Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Şahinlerköyü, 818 parsel, bahçe vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekonomik değer taşıyan ekili dikili ürün bulunmamaktadır, yola cephesi vardır,tarımsal niteliği korunacak alanda ve su kaynakları koruma alanında kalmaktadır.
11 Kas 2021 - 10:49- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2021 - 10:51
Kocaeli İzmit'te 90 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 90 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.