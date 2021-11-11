Darıca'da 2+1 79 m² daire icradan satılık

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, DARICA Ş. Mahallesi 1448 Ada, 8 Parselde kayıtlı 1. Kat 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdirine esas taşınmaz, Osman Gazi Mahallesi, (1148 ada 8 parsel ) Hoca Ahmet Yasevi Cd üzerinde olup Mavi Sokak köşesinde kalmakta olup taşınmaz Ülkün Yalçın Anadolu Lisesine yakın konumda olup üzerinde yeni yapılan inşaat olduğu görülmektedir.



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