11 Kas 2021 - 10:50- Gündem G: 11 Kas 2021 - 10:53

Darıca'da 2+1 79 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Darıca'da 2+1 79 m² daire icradan satılıktır

Darıca'da 2+1 79 m² daire icradan satılık mask

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, DARICA Ş. Mahallesi 1448 Ada, 8 Parselde kayıtlı 1. Kat 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdirine esas taşınmaz, Osman Gazi Mahallesi, (1148 ada 8 parsel ) Hoca Ahmet Yasevi Cd üzerinde olup Mavi Sokak köşesinde kalmakta olup taşınmaz Ülkün Yalçın Anadolu Lisesine yakın konumda olup üzerinde yeni yapılan inşaat olduğu görülmektedir. 


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# Darıca, Sokak

11 Kas 2021 - 10:50 - Gündem

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