11 Kas 2021 - 11:12- Spor G: 11 Kas 2021 - 11:13

İzmit, EuroBasket 2023 yolunda Potanın Perileri’nin yanında

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, A Milli Kadın Basket Takımı’nın 14 Kasım’da EuroBasket 2023 elemelerinde Polonya ile Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynayacağı maça tüm İzmitlileri davet etti

İzmit, EuroBasket 2023 yolunda Potanın Perileri’nin yanında mask

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 yolunda 11 Kasım Perşembe Günü deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Potanın Perileri daha sonra Polonya maçı için İzmit’e gelecek. Milli Takım’ın 14 Kasım Pazar günü saat 17.00’de Polonya ile karşılaşacağı EuroBasket 2023 eleme maçı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.


İZMİT BELEDİYESİNDEN PERİLERE TAM DESTEK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlilere Potanın Perileri ’ne destek vermeye davet etti. Başkan Hürriyet, İzmit’e gelecek olan Milli Takım’ı en iyi şekilde misafir edeceklerini aktardı. 
# Kadın, Fatma Kaplan Hürriyet

11 Kas 2021 - 11:12 - Spor

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