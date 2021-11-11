İzmit, EuroBasket 2023 yolunda Potanın Perileri’nin yanında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 yolunda 11 Kasım Perşembe Günü deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Potanın Perileri daha sonra Polonya maçı için İzmit’e gelecek. Milli Takım’ın 14 Kasım Pazar günü saat 17.00’de Polonya ile karşılaşacağı EuroBasket 2023 eleme maçı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.
İZMİT BELEDİYESİNDEN PERİLERE TAM DESTEK
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlilere Potanın Perileri ’ne destek vermeye davet etti. Başkan Hürriyet, İzmit’e gelecek olan Milli Takım’ı en iyi şekilde misafir edeceklerini aktardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.