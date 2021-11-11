11 Kas 2021 - 11:35- Ekonomi G: 11 Kas 2021 - 11:38

Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altından yeni rekor

ABD'de enflasyonun 6.2 ile 31 yılın zirvesine çıkmasıyla yükselişini hızlandıran dolar ve altın, yeni güne de rekorla başladı. Dolar 9,96 ile, gram altın ise 595 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altından yeni rekor mask

Dün açıklanan ABD enflasyon verisi, piyasaları hızlandırdı. Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.9'luk beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de Dolar ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başladı.


DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dün 9,87 ile rekor kıran dolar, yükselişini yeni güne taşıyarak 9,96 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise dünkü 589 liralık tarihi zirvesini bu sabah 595 liraya taşıdı.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Saat 11.30 itibarıyla dolar 9,95'ten, altının gram fiyatı ise 595 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,43'ten, sterlin ise 13,34'ten alıcı buluyor. Çeyrek altın 976 liradan, 3.979 liradan satılıyor.

YÜKSELİŞTE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DE ETKİLİ

Yükselişte Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklenmesi de etkili oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ye düşürdü. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19.89 olduğunu açıkladı. Son indirim kararıyla beraber politika faiziyle enflasyon arasındaki makas daha da açılmış oldu.

100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ
Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. Son olarak JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti. Piyasa beklentisi de 100 baz puanlık indirim etrafında kümelendi. Bu beklenti TL'deki değer kaybının hızlanmasına yol açtı.

# euro, çeyrek, Gram altın, Altın fiyatları

11 Kas 2021 - 11:35 - Ekonomi

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