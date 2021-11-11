Kartepe'ye ilk kar düştü

Pazartesi günü sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Samanlı Dağlarının zirvesindeki Kartepe'ye mevsimin ilk karı dün gece yağdı. Kocaeli'nin en yüksek noktası olan Kartepe'de başlayan kar yağışı bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Kent genelinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, bugünden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede soğuyacak./ Birol Aratemur
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.