11 Kas 2021 - 11:44- Gündem G: 11 Kas 2021 - 12:25

Kartepe'ye ilk kar düştü

Samanlı Dağları’nın zirvesideki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı.
Kartepe'ye ilk kar düştü mask

Pazartesi günü sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Samanlı Dağlarının zirvesindeki Kartepe'ye mevsimin ilk karı dün gece yağdı. Kocaeli'nin en yüksek noktası olan Kartepe'de başlayan kar yağışı bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Kent genelinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, bugünden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede soğuyacak./ Birol Aratemur
# Kartepe

11 Kas 2021 - 11:44 - Gündem

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