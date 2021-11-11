11 Kas 2021 - 11:58- Gündem G: 11 Kas 2021 - 12:00

Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile kahvaltıda buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile sabah namazı sonrası kahvaltıda bir araya geldi

Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile kahvaltıda buluştu mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaatiyle buluştu. Sabah namazının ardından cemaatle kahvaltıda bir araya gelen başkan Hürriyet, cemaatin cami ve mahalleleriyle ilgili taleplerini dinledi. Başkan Hürriyet’e, Başkan yardımcıları Dilek Yalçın, Cem Güler ve Emirşah Torun, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Meclis Üyeleri Devrim Bal ve Ertuğrul Malçok, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi İsmet Kanık, STK ve Esnaf Hizmet Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur, Nurullah Özer ve Birol Sağlam eşlik etti. Kahvaltı programına Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ve 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül ile Zincirlikuyu Camii Dernek Başkanı Selahattin Büyükoğlu da katıldı. 


GÖREVİMİZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAK

Cami cemaatleriyle daha sık bir araya geleceklerini aktaran başkan Hürriyet, “Hem soframızı paylaşmak hem de bir derdiniz, sıkıntınız varsa iletmeniz için bir araya gelmek istedik. Bize ilettiğiniz talepleri yerine getirmek için elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanmaya hazırız. Sonuçta sizin paranızı harcıyor, sizin yetkinizi kullanıyoruz. Görevimiz size en iyi hizmeti sunmak” ifadelerini kullandı.


KUR’AN KURSUNU GEZDİ

Başkan Hürriyet, kahvaltı programının ardından Zincirlikuyu Cami 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu gezdi. Cami Derneği Başkanı Selahattin Büyükoğlu’ndan Kur’an Kursu ile ilgili taleplerini dinleyen Hürriyet, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. 

# Fatma Kaplan Hürriyet
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11 Kas 2021 - 11:58 - Gündem

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