10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 41 Sanat iş birliğinde İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda “10 Kasım 7’den 70’e Atatürk’ü Anma” etkinlikleri canlı müzik eşliğinde resim performansıyla sergilendi. Programa; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, müdür yardımcısı Ayhan Zeren, şube müdürleri Ali Kemal Hazır, Mahmut Yamaç, Hatice Doğancı, Hülya Özer’in de aralarında bulunduğu kurum personeli, öğretmenler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda saat 14.00’de başlayan etkinlikte 41 Sanat Orkestrası canlı müzikle programı adeta renklendirdi. Solist Emel Funda Adalı da birbirinden güzel şarkıları başarıyla seslendirdi. Finalde ise bayraklar açıldı. Canlı performansta Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri de “Atatürk” temalı resim çalışmaları yaparak muhteşem eserler ortaya çıkardı.