11 Kas 2021 - 12:05- Gündem G: 11 Kas 2021 - 12:06

10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 41 Sanat iş birliğinde İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda “10 Kasım 7’den 70’e Atatürk’ü Anma” etkinlikl...
10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı mask

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 41 Sanat iş birliğinde İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda “10 Kasım 7’den 70’e Atatürk’ü Anma” etkinlikleri canlı müzik eşliğinde resim performansıyla sergilendi. Programa; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, müdür yardımcısı Ayhan Zeren, şube müdürleri Ali Kemal Hazır, Mahmut Yamaç, Hatice Doğancı, Hülya Özer’in de aralarında bulunduğu kurum personeli, öğretmenler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda saat 14.00’de başlayan etkinlikte 41 Sanat Orkestrası canlı müzikle programı adeta renklendirdi. Solist Emel Funda Adalı da birbirinden güzel şarkıları başarıyla seslendirdi. Finalde ise bayraklar açıldı. Canlı performansta Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri de “Atatürk” temalı resim çalışmaları yaparak muhteşem eserler ortaya çıkardı.

11 Kas 2021 - 12:05 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.228.012 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı mask
10 Kasım’a özel canlı müzik ve resim performansı
Büyükakın: Bu gönülden muhabbetimizi daha da güçlendireceğiz   mask
Büyükakın: Bu gönülden muhabbetimizi daha da güçlendireceğiz  
Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile kahvaltıda buluştu mask
Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaati ile kahvaltıda buluştu
Hayvan dostlarından kocaman’a tebrik   mask
Hayvan dostlarından kocaman’a tebrik  
Kocaeli İzmit'te 90 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış) mask
Kocaeli İzmit'te 90 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor mask
İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL