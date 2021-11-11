11 Kas 2021 - 12:17- Gündem G: 11 Kas 2021 - 12:19

Yeni Cuma Camii’nin çalınan musluklarını yeniledi  

Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, restorasyonu tamamlanan tarihi Yeni Cuma Camisi’nin şadırvanından çalınan muslukları yeniledi  

Yeni Cuma Camii’nin çalınan musluklarını yeniledi   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, İzmit Yeni Cuma Camii’nin şadırvanından çalınan muslukların yerine yenilerini taktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 3,5 yıldır yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan, Mimar Sinan’ın İzmit ilçesindeki eseri Pertev Mehmet Paşa Camii’nin (Yeni Cuma Camii) şadırvanındaki 12 musluktan 10’u hırsızlar tarafından çalınmıştı.

 

CAMİ CEMAATİNDEN TEŞEKKÜR

Durumun, Büyükşehir Belediyesine iletilmesinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, hemen harekete geçerek, çalınanların yerine tarihi dokuya uygun olarak temin edilen muslukları şadırvana taktı. Yeni Cuma Camii cemaati, taleplerinin hemen yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dikle getirerek, mağduriyeti hızlıca gideren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

 

A TAKIMI HER YERDE

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kırsal başta olmak üzere acil mahallelerin acil ihtiyaçlarının daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılayarak, verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalarını, talepler doğrultusunda hız kesmeden sürdürüyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

11 Kas 2021 - 12:17 - Gündem

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