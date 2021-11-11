ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Ulu Önderi saygı ve özlemle andı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikali münasebetiyle tüm yurtta özlem ve minnet duygusu ile anma törenleri düzenlendi. Tam 83 yıl önce bu gün ‘’Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!’’ sözleriyle aramızdan ayrılan Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri kapsamında ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda bir hafta boyunca sürecek olan programlar düzenlendi.

MİNİ RESİTAL

Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘’Atatürk’’ temalı resimleri 5 Kasım itibariyle okul lobisinde sergilenmesi ile anma törenleri başlamış oldu. Sergi alanı içinde öğrencilerin katılımı ile mini bir resital düzenlendi. Resitalin büyük bir ilgi ile dinlenmesinin ardından sergi gezildi. ‘’Atatürk’’ konulu kitaplar, posterler ve dergiler ilk, orta ve lise kütüphanelerinde 10 Kasım Atatürk Haftası boyunca öğrencilere kapılarını açtı.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda 10 Kasım sabahı Anma Töreni çevrimiçi platformda gerçekleşti.

10 Kasım sabahının ilk saatleri Atatürk Büstü’nde lise öğrencilerinin nöbet tutmasıyla başladı. Lise öğrencileri gelen ziyaretçileri karşıladı. Tören, ziyaretçilerin Ata’mızı anmak adına ve O’na duydukları özlemlerin bir göstergesi olarak büste çiçek bırakmalarıyla devam etti. Okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat dokuzu beş geçe online platformda düzenlenen anma törenine geçildi. Tüm okul öğrencilerinin katılımıyla günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, koro, oratoryo, müzik, drama ve video gösterilerinin yer aldığı tören, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı ‘’Cevabımız Atatürk’’ isimli bilgi yarışması da büyük bir heyecanla online platformda gerçekleşti. Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleşen bilgi yarışmasında öğrenciler hem bilgilerini tazeledi hem de Ata’mızı andılar.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaş yolda yılmadan ve bu yoldan ayrılmadan yürüyeceklerine bir kez daha söz vererek Ata’mızı minnet ve hasretle andı.