Derince’de sakatların son durumu

Pazar günü son 3 maçını kazanan ve kendisi gibi Play-Off hattında yer alan KaraköprüBelediyespor’u konuk edecek olan Belediye Derincespor’dahafif sakatlıkları bulunan futbolcuların zorlu maça yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor.

4 FUTBOLCUNUN HAFİF SAKATLIĞI VAR

Takımın golcülerinden Muhammed Enes Yılmaz, başarılı savunmacı Muhammed Fatih Yıldırım, son haftalardaki formu ile dikkat çeken Uğurcan İkikardeş ve çok iyi bir transfer olduğunu kanıtlayan, Büyükçekmece maçının 25. dakikasında aldığı darbe nedeni ile oyundan stoper Berkay Çakır, Karaköprü maçında hazır olması için çalışılıyor.

SINIRDAKİLER

Bu futbolculardan Berkay’ın durumu biraz daha zor görülüyor. Öte yandan kaleci Taha Ayan, stoper Efe Karaoğlu, orta saha oyuncusu Mehmet Tosun ve kanat forvet Sefa Durmuş da sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolculardan kart görenler 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Çankaya FK maçında sahadaki yerini alamayacak.