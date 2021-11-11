Haydi milli kadın basketbolcularımızı desteklemeye!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, A Milli Kadın Basket Takımı’nın 14 Kasım’da EuroBasket 2023 elemelerinde Polonya ile Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynayacağı maça tüm İzmitlileri davet etti.

EN İYİ ŞEKİLDE MİSAFİR EDECEĞİZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 yolunda 11 Kasım Perşembe Günü deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Potanın Perileri daha sonra Polonya maçı için İzmit'e gelecek. Milli Takım'ın 14 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Polonya ile karşılaşacağı EuroBasket 2023 eleme maçı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlileri Potanın Perileri ’ne destek vermeye davet etti. Başkan Hürriyet, İzmit'e gelecek olan Milli Takım'ı en iyi şekilde misafir edeceklerini aktardı.