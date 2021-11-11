Aygün, başarıyı ödüllendirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu oldu. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalar sonucu ilkokul öğrencilerinin yaptıkları resimler, ortaokul öğrencilerinin yazdıkları şiirler ve lise öğrencilerinin hazırladıkları kompozisyonlar değerlendirilerek dereceye giren eserler belli olmuştu.

AYGÜN’DEN KUTLAMA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri belediyede konuk ederek ödüllendirdi. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul yöneticileri ve ailelerin de hazır bulunduğu programda öğrencileri tebrik eden Başkan Aygün, “Birbirinden güzel eserlere imza atan öğrencilerimizi kutluyor, eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

ŞİİR:

1. Nihal Şencan (Yavuz Sultan Selim İ.H.O.O.)

2. Yakup Yılancı (Şehit Serdar Gökbayrak İ.H.O.O.)

3. Esra Yıldırım (Hamit Özdağ İ.H.O.O.)

Kompozisyon:

1. Zehra Çalışkan (Necip Fazıl Anadolu Lisesi)

2. Salih Emin Saraç (Yenikent Anadolu Lisesi)

3. İlayda Gündüz (Zehra Emine Öçgüder M.T.A.L.)

Resim:

1. Melek Yılmaz (Çenesuyu İlkokulu)

2. Nida Gökyeşil (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

3. Batuhan Tuğra Ertuğrul (Çakabey İlkokulu)

4. Derin Kiltan (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)