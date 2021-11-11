Kocaeli, Atatürk çiçeğiyle süslendi  

Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Gebze Kent Meydanı, Kartepe Kent Meydanı, İzmit Kent Meydanı ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanını Atatürk çiçekleriyle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Atatürk’ün ölümünün 83. yıldönümü nedeniyle hatıra fotoğrafı alanı kuruldu. Öte yandan Büyükşehir’e bağlı otobüs ve tramvaylar, saat 09.05’te Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına seferlerini durdurarak saygı duruşuna geçti. Yolculara yapılan anonsla oturan tüm yolcular da ayağa kalkarak Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

4 AYRI MEYDANDA HATIRA ALANI

Gebze Kent Meydanı, Kartepe Kent Meydanı, İzmit Kent Meydanı ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanı’nın Büyükşehir tarafından Atatürk çiçekleriyle süslenmesi vatandaşların beğenisini ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi.