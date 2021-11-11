İzmit Şiir Günleri’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu anılacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Şiir Günleri’ ile Türk Edebiyatı’nda iz bırakan usta şairleri anmaya devam ediyor. Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden şair, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu söyleşi ve şiir dinletisi ile anılacak. Programın konukları Aydili Sanat Derneği Üyesi Ümit Salih Bolol ve Ebru Turan olacak.

ÖLÜMÜNÜN 46’INCI YIL DÖNÜMÜ

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği ‘İzmit Şiir Günleri’ programında Türk Edebiyatı’nın usta şairi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu anacak. Eyüboğlu, bugün Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesinde saat 18.00’da gerçekleştirilecek olan programda ölümünün 46’ıncı yıl dönümünde şiirleriyle anılacak.