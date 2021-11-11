11 Kas 2021 - 15:01- Gündem G: 11 Kas 2021 - 15:03

İzmit Şiir Günleri’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu anılacak

İzmit Belediyesinin, Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğu İzmit Şiir Günleri’nde usta şair, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu anılacak
İzmit Şiir Günleri’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu anılacak mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Şiir Günleri’ ile Türk Edebiyatı’nda iz bırakan usta şairleri anmaya devam ediyor. Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden şair, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu söyleşi ve şiir dinletisi ile anılacak. Programın konukları Aydili Sanat Derneği Üyesi Ümit Salih Bolol ve Ebru Turan olacak. 

ÖLÜMÜNÜN 46’INCI YIL DÖNÜMÜ

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği ‘İzmit Şiir Günleri’ programında Türk Edebiyatı’nın usta şairi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu anacak. Eyüboğlu, bugün Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesinde saat 18.00’da gerçekleştirilecek olan programda ölümünün 46’ıncı yıl dönümünde şiirleriyle anılacak. 
# İzmit belediyesi

11 Kas 2021 - 15:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.228.012 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de 15 yaş üstü araçlar sonunda gidiyor mask
Kocaeli’de 15 yaş üstü araçlar sonunda gidiyor
Kocaeli’nin Toplu Taşıma Sistemi Planı mecliste açıklandı! mask
Kocaeli’nin Toplu Taşıma Sistemi Planı mecliste açıklandı!
Öğrenci servisi kazasında 'Uyuşturucu' iddiası! mask
Öğrenci servisi kazasında 'Uyuşturucu' iddiası!
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım mask
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım
İZGİM’de ATA’ya saygı mask
İZGİM’de ATA’ya saygı
Cengiz Kavşut tahliye edildi mask
Cengiz Kavşut tahliye edildi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL