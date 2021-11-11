Büyükakın Interteks ve Kartepe’deki Fuar Alanı düşüncesini açıkladı

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 126 gündem maddesinin görüşüldüğü gündem öncesi önergeler görüşüldü.
NE YAPILACAK?
CHP Grubu Interteks Fuar Alanı ile ilgili, “321 dönüm Kartepe’de ne kadar bedel ödenmiştir? Mecvut Interteks alanı yıkılacak mıdır? Yıkılacaksa yerine ne yapılacaktır?” şeklinde soru yöneltti. Büyükakın, “Henüz kaça alınacağı konusunda bir şey yok. Görüşme yapılacak. Meclisten yetki almadan görüşme yapma imkanımız olamaz. Çevre Bakanlığı’na yazdık. Tasarruf tedbirleri nedeniyle izin alınmadan görüşmeler yapılmadığı için ardından görüşmeler yapılacak ve fiyatta anlaşılırsa satın alınacak. Oraya bir uluslararası fuar merkezi, yanında kongre merkezi ve otelin de bulunduğu bir kompleks düşünülüyor. Interteks’e o binanın tamir edilmesi için gereken maliyet 100 milyon, yeniden yapılması ise 120 milyon civarında buldular. Bu kadar yüksek maliyetli çıkmasının önemli nedenlerinden bir tanesi zemindeki problemler. Çelik ayakların üzerine oturduğu zemin temeli var. Aradaki bağlantının koptuğu görülüyor” dedi.
“DAHA DOĞRU DİYE DÜŞÜNÜYORUM”
Büyükakın sözlerinin devamında, “Evet, tamir edilebilir ama var olan haliyle artık o kadar masraf edip yeni bir şey yapılması lazım. yeni bir şey yapıldığında bölgenin trafik yükü düşünüldüğü zaman daha büyük bir alana taşımanın daha rasyonel olabileceğini düşündüm. Onun üzerine anlaşır ve satın alırsak orada yapmanın daha rahat olacağını düşünüyoruz. Satın alamazsak var olan yerde tekrar fuar alanı yapmayı düşünüyoruz. Fuar alanını yeniden yaparsak trafik yükünü getirmeme ve yapı yapmama ilkesinden hareketle bu planlama ilkeleri doğrultusunda, şehrin kullanımını sağlayacak, sportif amaçlı fonksiyonlar çerçevesinde bir planlama yapılması daha doğru diye düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim, mimarlarla görüştükten sonra duyurmayı planlıyorum” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mehmet Kurt - Nedir bu Kartepe sevdası, oldu olacak İzmiti oraya taşıyın kurtulun ,mevcut kapalı fuar alanı otoparkı ile geniş kapalı alanıyla şehre yakınlığıyla merkezi bir yer. Yine hangi yandaşı zengin etmeye çalışıyorsunuz yazık bu milletin parasına bırakın artık şu yoklukta israfı.
mert - hal binasını yıkıp yapmak niye?
stadyumu yıkıp yapmak niye?
mezbahayı gölcükten yıkmak niye? gerekçe olarak mezbaha kullanılmıyor açıklaması yapıldı. o halde niye izmite mezbaha yapıldı?
mert - hal binasını kartepeye taşı ne faydası oldu? hiç...
stadyumu kartepeye taşıdınız. İsmet Paşa stadyumunu yıkmaya ne gerek vardı? burayı millet bahçesi yapana kadar yeni satın yerini millet bahçesi yapardınız paramız cebimizde kalırdı. Sonra kartepe tramvay projesini niye durdurdunuz? gölcük mezbaha yıkıldı izmit e mezbaha yapıldı. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu....
Furkan - Tamir edilmesi nasıl 100 milyonu buluyor şakamısınız. Sayın başkanım bu raporu size sununları derhal görevlerinden azledin, çünkü bu kadar bir maliyet mümkün değil yeniden yapmak evet maliyettli olabilir. Fakat yeni düşünülen yerede (kartepe, cengiz topel yanı) burdaki kadar dolgu döşeyip yol kotuna çıkartacaksınız temeli yine güçlendirme projesiyle yapacaksınız. Trafik yoğunluğu diyorsunuz keşke avm yapılacağı zaman bu düşünülseydi de 41 burada avm buraya yaptırılmasaydı. En büyük trafik sebebi avmdir. Yıkılan yeri fuar alanın zeminini gören inceleyen biri olarak söylüyorum zeminde en ufak oynama görmedim. Çatının çökmesi saç plakaların uçması tamamen bakımsızlıktan meydana gelmektedir.
Izmitli - yerinde görse tamiri için 100 milyona ihtiyac olmadıgını görecek. ama amaç yeni bina yapmak masraf vergilerden olunca sıkıntı yok yap gitsin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.