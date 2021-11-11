Büyükakın Interteks ve Kartepe’deki Fuar Alanı düşüncesini açıkladı

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 126 gündem maddesinin görüşüldüğü gündem öncesi önergeler görüşüldü.

NE YAPILACAK?

CHP Grubu Interteks Fuar Alanı ile ilgili, “321 dönüm Kartepe’de ne kadar bedel ödenmiştir? Mecvut Interteks alanı yıkılacak mıdır? Yıkılacaksa yerine ne yapılacaktır?” şeklinde soru yöneltti. Büyükakın, “Henüz kaça alınacağı konusunda bir şey yok. Görüşme yapılacak. Meclisten yetki almadan görüşme yapma imkanımız olamaz. Çevre Bakanlığı’na yazdık. Tasarruf tedbirleri nedeniyle izin alınmadan görüşmeler yapılmadığı için ardından görüşmeler yapılacak ve fiyatta anlaşılırsa satın alınacak. Oraya bir uluslararası fuar merkezi, yanında kongre merkezi ve otelin de bulunduğu bir kompleks düşünülüyor. Interteks’e o binanın tamir edilmesi için gereken maliyet 100 milyon, yeniden yapılması ise 120 milyon civarında buldular. Bu kadar yüksek maliyetli çıkmasının önemli nedenlerinden bir tanesi zemindeki problemler. Çelik ayakların üzerine oturduğu zemin temeli var. Aradaki bağlantının koptuğu görülüyor” dedi.

“DAHA DOĞRU DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Büyükakın sözlerinin devamında, “Evet, tamir edilebilir ama var olan haliyle artık o kadar masraf edip yeni bir şey yapılması lazım. yeni bir şey yapıldığında bölgenin trafik yükü düşünüldüğü zaman daha büyük bir alana taşımanın daha rasyonel olabileceğini düşündüm. Onun üzerine anlaşır ve satın alırsak orada yapmanın daha rahat olacağını düşünüyoruz. Satın alamazsak var olan yerde tekrar fuar alanı yapmayı düşünüyoruz. Fuar alanını yeniden yaparsak trafik yükünü getirmeme ve yapı yapmama ilkesinden hareketle bu planlama ilkeleri doğrultusunda, şehrin kullanımını sağlayacak, sportif amaçlı fonksiyonlar çerçevesinde bir planlama yapılması daha doğru diye düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim, mimarlarla görüştükten sonra duyurmayı planlıyorum” ifadelerinde bulundu.