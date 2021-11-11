11 Kas 2021 - 15:22- Siyaset G: 11 Kas 2021 - 15:23

Gelecek İzmit üyelik standı açtı

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığı tarafından üye çalışmaları kapsamında Perşembe Pazarı alanına stand açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stand da parti broşürleri dağıtıldı.

Gelecek İzmit üyelik standı açtı mask

Yeni il başkanı, yeni yönetim ve yeni il binasına kavuşan ve oldukça yoğun ve hareketli günlerin yaşandığı Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatında üyelik çalışmalarına da ağırlık verildi. STK, esnaf ziyaretlerinin yanısıra programdan programa koşan Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır’ın getirdiği hareketlilik ilçe teşkilatlarına da yansıdı. İzmit İlçe Başkanlığı tarafından Perşembe Pazarı alanında kurulan stand da partinin broşürleri dağıtılırken, ilgi duyan vatandaşlar ayrıca bilgilendirildi. Programa katılan ve uzun süre vatanda ve esnaf ile sohbet eden başkan Serap Çakır, “Standlarımızı 12 ilçemize yaymak arzusundayız. Ülkenin içinde bulunduğu durumu çok fazla anlatmaya gerek yok. Vatandaş iliklerine kadar krizi hissedip yaşıyor. Bir dokun, bin ah işit. Artık kaçış yok, Türkiye seçim atmosferine girmiştir. Ya Gelecek, Ya Gelecek. Gelecek Türkiye’nin, Gelecek Kocaeli’nin olacak. Bu faaliyeti gerçekleştiren ilçe başkanımız Ömer Uçar ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

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11 Kas 2021 - 15:22 - Siyaset

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