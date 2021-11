Kredi tartışmasında kardeşini öldüren Kıbrıs gazisine 28 yıl hapis

Olay, 19 Ağustos 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67) ve kardeşi Mehmet C. (51) arasında kredi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahını çıkartan Mustafa C., kardeşi Mehmet C.'ye ateş etti. Mehmet C. kanlar içinde kalırken, şüpheli Mustafa C. ise cipine binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet C. hayatını kaybederken, Mustafa C. ise polisten kaçtığı sırada kaza yapması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"MEHMET C.’NİN ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

"Kasten öldürmek, silahla tehdit, mermi bulundurma" suçlarından yargılanan sanık Mustafa C.'nin, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık avukatı Olcay Demir katılırken, sanık Mustafa C. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Söz alan sanık avukatı Olcay Demir, “Müvekkilim ile maktul arasında 2 yıldan beri küslük mevcuttur. Bu 2 yıl içerisinde ağabey kardeş arasında hiçbir temas olmamıştır. Olay günü Mehmet C., müvekkilimin evine gelmiştir. Alınan raporlardan da Mehmet C.’nin alkollü olduğu anlaşılmıştır. Müvekkilim Mustafa, kardeşi Mehmet’ten evinden ayrılmasını istemiş ancak bu olmayınca aralarında bir boğuşma olmuş ve müvekkilimin silahı iki kere patlamıştır. Müvekkilim Mustafa savaş gazisi olup istediği takdirde kardeşini daha önce öldürme imkanına sahiptir. Bu nedenle biz müvekkilimin kesten öldürme amacıyla hareket ettiğini düşünmüyoruz.” dedi.

"BOĞUŞMA ESNASINDA SİLAH PATLADI"

Son kez savunması alınan Mustafa C., “Ben kardeşimi öldürmek amacıyla hareket etmedim. Kardeşim geldiğinde ben evime girdim ancak peşimden geldi. Bana küfür etti ve aramızda boğuşma yaşandı bu esnada da silah patladı. Kesinlikle ona karşı bir eylemim olmadı.” diye konuştu.

28 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme eylemini maktülden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği kanaatine vardı. Heyet, sanık Mustafa C.’ye maktul Mehmet C.’ye karşı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak, 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık Mustafa C., katılan Ercan C.’ye karşı tehdit suçundan 4 yıl, yasak mermi bulundurma suçundan ise 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.