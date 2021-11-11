Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlıvbir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
11 Kas 2021 - 15:29- Asayiş Güncelleme: 11 Kas 2021 - 15:31
İzmit'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
İzmir Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.