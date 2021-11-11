11 Kas 2021 - 15:29- Asayiş G: 11 Kas 2021 - 15:31

İzmit'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

İzmir Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı mask

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlıvbir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

11 Kas 2021 - 15:29 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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