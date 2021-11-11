İzmit'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlıvbir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.