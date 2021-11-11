Cengiz Kavşut tahliye edildi

4 Eylül günü akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi’nde bulunan bir kafede kurşunlama olayı meydana gelmişti. Aralarında daha öncesinde husumet olduğu bilinen Durgut Özer ve Cengiz Kavşut, Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir kafede karşı karşıya gelmiş ve Cengiz Kavşut tabancasını çıkararak 4 el ateş etmişti. Cengiz Kavşut’un tabancasından çıkan kurşunlar iş yerinin farklı noktalarına isabet ederken, olayda yaralanan olmamıştı.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Olayın faili Cengiz Kavşut 9 Eylül günü öğle saatlerinde emniyete teslim olmuş ve emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Kavşut, tarafların şikayetçi olmaması sonucunda,bugün Kocaeli Adliyesi’nde görülen davanın ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.