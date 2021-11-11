Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1810 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Tuğba Ş. idaresindeki 41 AGM 639 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 2 metre yükseklikten sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçesine düştü. Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğba Ş., sürücünün 5 yaşındaki kızı E.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan Meryem A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.