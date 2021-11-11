11 Kas 2021 - 16:00- Siyaset G: 11 Kas 2021 - 16:05

Taşdemir: İstişarede bulunsalar çok iyi olur

Milli İrade Meydanı’na yapılması planlanan teleferik projesi ile CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Komisyon toplantısının son günü dosya açıldı. İzmit’teki arkadaşların bilgilerin almadan bu alanın tamamı Milli İrade Meydanı olarak düzenlendi” dedi. Taşdemir “Son dakikada gelip geçiriyorlar, istişarede bulunsalar çok iyi olur” ifadelerinde bulunurken Büyükakın, “Aynı fikirdeyim” diyerek, “Bizim arkadaşlarımızdan bilgi vermeyen varsa ben gereğini yaparım” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Taşdemir: İstişarede bulunsalar çok iyi olur mask

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 126 gündem maddesinin görüşüldüğü gündem öncesi önergeler görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa ve Körfez Mahalleleri, G23.b.24.c, 25.d nazım, G23.b.24.c.02.c- 02.d ve G23.b.25.d.01.d uygulama imar planı paftaları, 5017 ada 4 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan ile 695, 696 ve 697 No’lu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Perşembe Pazarı’nın kurulduğu alanda batı tarafına park alanı için bir talep. İzmit Belediye’sindeki yetkililer burayla ilgili projelerinin olduğu ve komisyonda anlatmak istediklerini söylediler. Komisyona gönderildikten sonra bilgi verilmesini bekledik. Komisyon toplantısının son günü dosya açıldı. İzmit’teki arkadaşların bilgilerin almadan bu alanın tamamı Milli İrade Meydanı olarak düzenlendi. Bize komisyon toplantılarımızın son saatinde bu alanla ilgili dosya açıldı” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİ’NİN PROJESİNİ GÖRMEDEN KARAR VERDİK”

Tanış, “İzmit’teki arkadaşların bilgilerini almadan, değerlendirmeyi yapmadan bu alanın tamamın Milli İrade Meydanı olarak düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları bütün ili kapsadığı için böyle olunca toplama kamu yararı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından Büyükşehir ve ilçe belediyelerin istişare edilerek ortaya konulması bir önem arz ediyor. Bu maddenin gerek büyükşehir Belediyesi'nin projesini gerek İzmit Belediyesi’nin projesini görmeden karar verdik. Buraya yapılacak olan teleferik bir trafo alanı gibi değil. Bu projede belli bir istikameti takip etmeniz gerekiyor ve o olanın konulması gereken yerde teknik bir zorunluluk gerekiyor. Bu projeyi dikkate alarak karar verseydik daha uygun olurdu. Kuzeydeki yerin teleferik altyapısı olarak ayrılmasıydı talepti. Bu yüzden şerh koyduk” ifadelerinde bulundu. Büyükakın ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin teleferik çalışmaları daha önce de oldu. Mesele sadece teknik donatının konulmasından ibaret değil. Ayağı koyarsanız bir biniş noktası da oluşturmak gerekiyor. Öyle bir yapıyı oraya koyarsak meydan olma hürriyetini kaybediyor. Meydanın giriş noktası, oraya bir teknik donatı yapısını ya da ayağını koymak meydanı ve projeyi işlevsiz hale getirir. Anıtpark’ta öyle bir alan var. O alanı kullandırtırız ve telafisi uygun” dedi.

“NEZAKET GÖSTERMEYİ TALEP EDİYORUM”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “İmar komisyonunda İzmit Belediyesi’yle ilgili bir görüş geldiğinde İzmit Belediyesi’ne hiçbir şekilde danışılmıyor. Üzülerek söylüyorum imardan sorumlu kişi belediye meclis üyemiz. Son dakikada gelip geçiriyorlar. Yukarıda yapılabilir dediniz. Oraya gelen arkadaşlar istişarede bulunsalar çok yararlı olur” dedi. Büyükakın ise, “Aynı kanaatteyim. Çok yararlı olur. Nezaket beklediğiniz kuruma nezaket göstermeyi de ben size talep ediyorum. ‘Acaba nasıl olur’ demeyi de ben sizden bekliyorum. Teleferik Projesi yapıyor, yan tarafta meydan projeniz var diye sorabilirsiniz. Meydan Projesi’ni sağır sultan duydu. Bizim arkadaşlarımızdan bilgi vermeyen varsa ben gereğini yaparım. Somut konuşun. Bu uyumun sağlanması kent adına kıymetli bir şeydir. O ayağı oraya koyduğunda meydanı yapamayız. Ne yapalım meydanı mı yapmayalım? Anıtpark’a koyduğunda kesimin kurtarmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Nasıl hastanenin üzerine geliyor?

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Tanış, “Biz komisyonda değerlendirmemiz gerekiyordu. Onun için bu istişareleri yapmamız önemli” dedi. Büyükakın ise, “Siz yapmıyorsunuz şeklinde ifade etmeyelim o halde. Arkadaşlarımız aynı şekilde yaklaşıyorlar. Teleferik ile ilgili projeniz varsa bunu paylaşmanız gerekiyor. Bizim arkadaşlar sizi hiç dinlemiyorsa haklısınız ama projeyi yapıp getirip, ben buraya ayağı koyacağım derseniz kabul edilebilir bir şey değil” dedi. Madde, oy çokluğu kabul edildi.

# chp, Tahir Büyükakın, İzmit belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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11 Kas 2021 - 16:00 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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