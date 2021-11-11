11 Kas 2021 - 16:04- Gündem G: 11 Kas 2021 - 16:06

İZGİM’de ATA’ya saygı

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) kadınları, 10 Kasım günü saatler 09.05’i gösterdiğinde Ata’yı saygı duruşu ile andı

İZGİM’de ATA’ya saygı mask

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) kadınları, 10 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Vefatının 83. Yılında Atayı 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okuyarak anan üretici kadınlar duygusal anlar yaşadı. 


O’ NUN EN SEVDİĞİ ŞARKILARLA


Büyük Önderin Türk kadınına verdiği değeri ve kazandırdığı hakları bilen İZGİM çalışanları, atölye sorumluları ve girişimci kadınlar gün boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılarla üretmeye devam etti. Kadınlar Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve ebediyete göçen tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla andı. 
# Mustafa, İzmit belediyesi, Kadın

11 Kas 2021 - 16:04 - Gündem

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