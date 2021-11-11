İZGİM’de ATA’ya saygı

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) kadınları, 10 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Vefatının 83. Yılında Atayı 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okuyarak anan üretici kadınlar duygusal anlar yaşadı.
O’ NUN EN SEVDİĞİ ŞARKILARLA
Büyük Önderin Türk kadınına verdiği değeri ve kazandırdığı hakları bilen İZGİM çalışanları, atölye sorumluları ve girişimci kadınlar gün boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılarla üretmeye devam etti. Kadınlar Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve ebediyete göçen tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla andı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.