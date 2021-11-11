11 Kas 2021 - 16:10- Gündem G: 11 Kas 2021 - 16:13

Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım

Başiskele Belediyesi, ilçedeki mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak Emlak ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım’da sona ereceğini duyurdu.  

Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım mask

Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi, Başiskeleli mükelleflerin vergi borçlarını ödemesini geciktirmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunarak ödemelerin son gününün 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimi olduğunu duyurdu.

ONLİNE VE BANKA MOBİL UYGULAMALARINDAN ÖDEME İMKÂNI

Vatandaşlar, internet üzerinden kolaylıkla https://ebelediye.basiskele. bel.tr/webportal/index.php web sayfasından online ödeme yolu ile işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi Vakıfbank ve Halkbankların internet bankacılığı uygulamalarından da ödemelerini yapılabilecek.

NAKİTLE ÖDEMEK İSTEYENLER İÇİN

Başiskele Belediyesi, vergi mükelleflerinin Ana Hizmet Binası’nda yer alan Emlak Servisi’ndeki veznelerden, Ziraat Bankası Başiskele Şubesi Başiskele Belediye Başkanlığı adına TR13 0001 0023 5136 6764 9650 13 IBAN numarasına ve tüm PTT şubelerinden 234 956 numaralı posta çeki hesabına borçlarını ödeme imkânı da veriyor.

Ayrıca vatandaşların yaşadığı bölgelere yakın merkezlerde de ödeme noktaları oluşturuldu. Bunlar;

Yeniköy Merkez Camii Altı

Bahçecik Eski Belediye Binası Altı

Yuvacık Yakacık Mahalle Muhtarlığı

Kullar Kültür Merkezi

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11 Kas 2021 - 16:10 - Gündem

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