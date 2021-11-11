Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım

Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi, Başiskeleli mükelleflerin vergi borçlarını ödemesini geciktirmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunarak ödemelerin son gününün 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimi olduğunu duyurdu.
ONLİNE VE BANKA MOBİL UYGULAMALARINDAN ÖDEME İMKÂNI
Vatandaşlar, internet üzerinden kolaylıkla https://ebelediye.basiskele. bel.tr/webportal/index.php web sayfasından online ödeme yolu ile işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi Vakıfbank ve Halkbankların internet bankacılığı uygulamalarından da ödemelerini yapılabilecek.
NAKİTLE ÖDEMEK İSTEYENLER İÇİN
Başiskele Belediyesi, vergi mükelleflerinin Ana Hizmet Binası’nda yer alan Emlak Servisi’ndeki veznelerden, Ziraat Bankası Başiskele Şubesi Başiskele Belediye Başkanlığı adına TR13 0001 0023 5136 6764 9650 13 IBAN numarasına ve tüm PTT şubelerinden 234 956 numaralı posta çeki hesabına borçlarını ödeme imkânı da veriyor.
Ayrıca vatandaşların yaşadığı bölgelere yakın merkezlerde de ödeme noktaları oluşturuldu. Bunlar;
Yeniköy Merkez Camii Altı
Bahçecik Eski Belediye Binası Altı
Yuvacık Yakacık Mahalle Muhtarlığı
Kullar Kültür Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.