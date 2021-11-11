Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köprüden dereye uçan öğrenci midibüsünde bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi ise yaralandı. Midibüsün sürücüsü Mehmet Özdemir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Kazada ters dönen araçta sıkışan Özdemir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Hastanede kaldırılan Özdemir'in yaralandığı sağ bacağı, hastanede kesildi. Öğrencilerin ailelerinin, Mehmet Özdemir'in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine ise kan örneği alındı. Yapılan incelemede sonuç, pozitif çıkarken, yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
11 Kas 2021 - 16:27- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2021 - 16:34
Öğrenci servisi kazasında 'Uyuşturucu' iddiası!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 3’ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. 19 kişinin de yaralandığı kazadan yeni bir detay geldi. Köprüden dereye uçan öğrenci midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir’in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine kan örneği alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.