Kocaeli’nin Toplu Taşıma Sistemi Planı mecliste açıklandı!

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 126 gündem maddesinin görüşüldüğü gündem öncesi önergeler görüşüldü.

NE YAPILACAK?

CHP Grubu Interteks Fuar Alanı ile ilgili, “321 dönüm Kartepe’de ne kadar bedel ödenmiştir? Mecvut Interteks alanı yıkılacak mıdır? Yıkılacaksa yerine ne yapılacaktır?” şeklinde soru yöneltti. Büyükakın, “Henüz kaça alınacağı konusunda bir şey yok. Görüşme yapılacak. Meclisten yetki almadan görüşme yapma imkanımız olamaz. Çevre Bakanlığı’na yazdık. Tasarruf tedbirleri nedeniyle izin alınmadan görüşmeler yapılmadığı için ardından görüşmeler yapılacak ve fiyatta anlaşılırsa satın alınacak. Oraya bir uluslararası fuar merkezi, yanında kongre merkezi ve otelin de bulunduğu bir kompleks düşünülüyor. Interteks’e o binanın tamir edilmesi için gereken maliyet 100 milyon, yeniden yapılması ise 120 milyon civarında buldular. Bu kadar yüksek maliyetli çıkmasının önemli nedenlerinden bir tanesi zemindeki problemler. Çelik ayakların üzerine oturduğu zemin temeli var. Aradaki bağlantının koptuğu görülüyor” dedi.

“DAHA DOĞRU DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Büyükakın sözlerinin devamında, “Evet, tamir edilebilir ama var olan haliyle artık o kadar masraf edip yeni bir şey yapılması lazım. yeni bir şey yapıldığında bölgenin trafik yükü düşünüldüğü zaman daha büyük bir alana taşımanın daha rasyonel olabileceğini düşündüm. Onun üzerine anlaşır ve satın alırsak orada yapmanın daha rahat olacağını düşünüyoruz. Satın alamazsak var olan yerde tekrar fuar alanı yapmayı düşünüyoruz. Fuar alanını yeniden yaparsak trafik yükünü getirmeme ve yapı yapmama ilkesinden hareketle bu planlama ilkeleri doğrultusunda, şehrin kullanımını sağlayacak, sportif amaçlı fonksiyonlar çerçevesinde bir planlama yapılması daha doğru diye düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim, mimarlarla görüştükten sonra duyurmayı planlıyorum” ifadelerinde bulundu.

CUMHURİYET CADDESİ VE HÜRRİYET CADDESİ MECLİS’TE

CHP Grubu Yürüyüş Yolu’nda yapılan çalışmalar kapsamında Hürriyet Caddesi’nin tamamen trafiğe kapatılarak trafiğin Cumhuriyet Caddesi’nden doğu-batı istikametinde tek yönlü olarak işletildiğinin öngörüldüğünü belirterek, “ İzmit Belediyesi’ne ait çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutuları vardır. Bu alana araç girmeyeceğinden bu caddede hizmetin nasıl verileceğine dair bir öngörü var mıdır? Esnafın ticari faaliyetleri esnasında kullanılmış olduğu araçlardan malzemelerini nasıl indirip bindireceğine dair bir öngörü var mıdır? Binalarda oluşabilecek yangınlarda itfaiyelerin ve ambulansların giriş ve çıkışı nasıl sağlanacaktır? Cumhuriyet Caddesi’ne gelecek trafik yükünün azaltılması ile ilgili plan nedir? Cumhuriyet Caddesi ile oluşan kot farkının şiddetli yağışlarda işyerlerine su basmaması için ne gibi tedbirler alınmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

“İNSANLAR BİRAZ DAHA FAZLA YÜRÜYECEK”

Büyükakın, “Kapatılan diğer caddelerde çöpler nasıl alınıyorsa bu cadde de devam edecektir. Fethiye ve İstiklal Caddesi’nde nasıl esnaf yük indiriyorsa aynı şekilde yapacaklar. Çok karmaşık bir problem değil. İki trafik aynı yönde akmıyor; dolayısıyla birinden diğerine yük gelmeyecek. Trafiğin diğerine bineceğini düşünmek çok sağlıklı değil. İnönü Caddesi esnafının talebi vardı hareketlilik az diye; canlanmasına vesile olacak diye düşünüyoruz. Kot farkı da oluşmayacak. Parklanma yükünün de çevredeki diğer otoparklara dağılacak ve insanlar biraz daha fazla yürüyecekler” dedi.

“TESİSE ULAŞACAK İLK ŞEHİR”

Müsilaj ile ilgili son durumun sorulduğu mecliste Büyükakın, “Olay başlamadan önce Marmara Belediyeler Birliği olarak bir süreç yönetmeye çalıştık ve bakanlığın da bu çalışmalarını önemli ölçüde etkiledik. 22 maddelik eylem planı kararlaştırıldı. O sıkı sıkıya takip ediliyor. Oluşturulan koordinasyon kurulu toplantılarına katılıyorum. Orada da hangi belediyenin ne yapacağı bakanlığa deklare edildi. Şehrimiz yüzde yüz biyolojik arıtma tesisine ulaşacak ilk şehir. Müsilaj devam ediyor evet ama yoğunluk anlamında bir azalma olduğunu bilim insanları söylüyorlar.

KANDIRA YOLU’NA KAPALI DURAK KOYULACAK

CHP Grubu Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Kandıra Yolu’nda çok ciddi miktarda yurt var. Bu arkadaşların çoğu Kocaeli Üniversitesi’ne giden arkadaşlarımız. Bu alanda öğrencilerin bineceği duraklarda durak yok. Kapalı durak yok. Mağdur oluyorlar yağmurlu havalarda” dedi. Büyükakın ise, “Ünal Bey ile söz konusu yerleri konuşalım. Durakları koyalım” ifadelerinde bulundu. Önergelerin ardından meclis gündemine geçildi. İzmit Tepecik Mahallesi’nde bulunan Belediye Çarşı İşhanı B Blok 4’üncü Kat, 59 ve 62 No’lu büroların ofis ve depo olarak kullanılmak üzere Türk Kızılay Derneği İzmit Şube Başkanlığı adına olan tahsissin kaldırılması oy birliğiyle komisyona havale edildi.

PERŞEMBE PAZARI’NA TELEFERİK KONUŞULDU

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa ve Körfez Mahalleleri, G23.b.24.c, 25.d nazım, G23.b.24.c.02.c- 02.d ve G23.b.25.d.01.d uygulama imar planı paftaları, 5017 ada 4 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan ile 695, 696 ve 697 No’lu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Perşembe Pazarı’nın kurulduğu alanda batı tarafına park alanı için bir talep. İzmit Belediye’sindeki yetkililer burayla ilgili projelerinin olduğu ve komisyonda anlatmak istediklerini söylediler. Komisyona gönderildikten sonra bilgi verilmesini bekledik. Komisyon toplantısının son günü dosya açıldı. İzmit’teki arkadaşların bilgilerin almadan bu alanın tamamı Milli İrade Meydanı olarak düzenlendi. Bize komisyon toplantılarımızın son saatinde bu alanla ilgili dosya açıldı” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİ’NİN PROJESİNİ GÖRMEDEN KARAR VERDİK”

Tanış, “İzmit’teki arkadaşların bilgilerini almadan, değerlendirmeyi yapmadan bu alanın tamamın Milli İrade Meydanı olarak düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları bütün ili kapsadığı için böyle olunca toplama kamu yararı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından Büyükşehir ve ilçe belediyelerin istişare edilerek ortaya konulması bir önem arz ediyor. Bu maddenin gerek büyükşehir Belediyesi'nin projesini gerek İzmit Belediyesi’nin projesini görmeden karar verdik. Buraya yapılacak olan teleferik bir trafo alanı gibi değil. Bu projede belli bir istikameti takip etmeniz gerekiyor ve o olanın konulması gereken yerde teknik bir zorunluluk gerekiyor. Bu projeyi dikkate alarak karar verseydik daha uygun olurdu. Kuzeydeki yerin teleferik altyapısı olarak ayrılmasıydı talepti. Bu yüzden şerh koyduk” ifadelerinde bulundu. Büyükakın ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin teleferik çalışmaları daha önce de oldu. Mesele sadece teknik donatının konulmasından ibaret değil. Ayağı koyarsanız bir biniş noktası da oluşturmak gerekiyor. Öyle bir yapıyı oraya koyarsak meydan olma hürriyetini kaybediyor. Meydanın giriş noktası, oraya bir teknik donatı yapısını ya da ayağını koymak meydanı ve projeyi işlevsiz hale getirir. Anıtpark’ta öyle bir alan var. O alanı kullandırtırız ve telafisi uygun” dedi.

“NEZAKET GÖSTERMEYİ TALEP EDİYORUM”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “İmar komisyonunda İzmit Belediyesi’yle ilgili bir görüş geldiğinde İzmit Belediyesi’ne hiçbir şekilde danışılmıyor. Üzülerek söylüyorum imardan sorumlu kişi belediye meclis üyemiz. Son dakikada gelip geçiriyorlar. Yukarıda yapılabilir dediniz. Oraya gelen arkadaşlar istişarede bulunsalar çok yararlı olur” dedi. Büyükakın ise, “Aynı kanaatteyim. Çok yararlı olur. Nezaket beklediğiniz kuruma nezaket göstermeyi de ben size talep ediyorum. ‘Acaba nasıl olur’ demeyi de ben sizden bekliyorum. Teleferik Projesi yapıyor, yan tarafta meydan projeniz var diye sorabilirsiniz. Meydan Projesi’ni sağır sultan duydu. Bizim arkadaşlarımızdan bilgi vermeyen varsa ben gereğini yaparım. Somut konuşun. Bu uyumun sağlanması kent adına kıymetli bir şeydir. O ayağı oraya koyduğunda meydanı yapamayız. Ne yapalım meydanı mı yapmayalım? Anıtpark’a koyduğunda kesimin kurtarmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Nasıl hastanenin üzerine geliyor?

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Tanış, “Biz komisyonda değerlendirmemiz gerekiyordu. Onun için bu istişareleri yapmamız önemli” dedi. Büyükakın ise, “Siz yapmıyorsunuz şeklinde ifade etmeyelim o halde. Arkadaşlarımız aynı şekilde yaklaşıyorlar. Teleferik ile ilgili projeniz varsa bunu paylaşmanız gerekiyor. Bizim arkadaşlar sizi hiç dinlemiyorsa haklısınız ama projeyi yapıp getirip, ben buraya ayağı koyacağım derseniz kabul edilebilir bir şey değil” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

OY BİRLİĞİYLE KARŞI ÇIKTILAR

İzmit’in sahilinde Federal Mogul Fabrikası’nın arka kısmında yer alan sahil şeridi İstanbul Boğaz Komutanlığı tarafından özel güvenlik bölgesi olarak kullanılma konusunda talep edildi. Sahildeki yeşil alana dolgu yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bu bölgeye gelmesi istendi. Alanın İzmit için kritik noktada olması nedeni ile Büyükşehir Belediyesi ve meclis üyeleri bu duruma karşı çıktı. Meclis gündemine gelecek madde İmar ve Bayındırlık Komisyonunda oy birliği ile reddedildi. Madde, komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. Yani meclis, bu talebi reddetmiş oldu.

ULAŞIM KOMİSYONDA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 2021/146 sayılı UKOME Kararıyla kurulan ‘41K’ hattı ve ‘Kocaeli Doğu Toplu Taşıma Sistemi’nin işletme modelinin belirlenmesi, bölgedeki toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi ile ilgili teklifi oy birliğiyle komisyona gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu mecliste sunum yaptı. Gündoğdu şu ifadelerde bulundu; “Kooperatiflerle yapılan toplantılarda uzlaşı sağlandı. Ortak çalışma için kooperatiflerimizle havuz sistemi kurduk; otobüs alımları yaptık. Projeler hazırlandı. Üzerine yaklaşık 1 sene çalıştığımız bir proje. Kocaeli’de 53 kooperatifimiz, 1960 araçla hizmet veriyor. UlaşımPark A.Ş.’nin 332 aracı var. Kırsal mahallelerimizde 90 tane aracımızla 55 hatta hizmet veriyoruz. Kocaeli Toplu Ulaşım Sisteminde 2 bin 382 araç, 346 hatla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni çalışma sistemimizde Kocaeli’yi 4 bölgeye ayırdık. Birinci bölgeyi olarak kırsal bölgeyi planladık, Doğu Bölgesi, Batı Bölgesi ve Güney Bölgesi olarak 4’e ayırdık.

“2022’NİN İLK AYLARINDA GEÇMEYİ PLANLIYORUZ”

Kırsal Bölge’de bu sene ihalemizi yaptık 90 araç 55 hatta hizmet veriyor. Bu bölgede çok büyük bir memnuniyet var. Birinci etap kırsal bölge alanımızı bitirmiş bulunuyoruz. Doğu Bölgesi’nde bir hat planladık, Hat 41’i burada kuracağız. 2022’nin ilk aylarında bu sisteme geçmeye planlıyoruz. Faydaları konusunda hat ve işletme verimliliği sağlanacak, toplu taşıma kullanımı artmış olacak, mesafeye göre ücretlendirme olacak. İlçeler arası biniş yasağı kalkacak. Bundan dolayı baya şikayet alıyoruz. Bu maddeyi yürürlükten kalkmış olacağız. Abonman uygulamasının yolu açılacak. Kent genelinde trafik yükü azalacak. Toplu taşıma araçlarının yenilenmesi sağlanacak. Bilet biletleri Büyükşehir tarafından tahsis edilecek.

HAT 41 NELERİ KAPSIYOR?

Hat 41, 30 kilometre uzunluğunda maksimum 50-60 dakika arasında sürecek. Yeni bir ücretlendirme sistemi getireceğimiz için 9 kilometrelik karelere ayırdık. Körfez, 3 adet kareden oluşuyor. Derince, İzmit ve Kartepe’de besleme hatlarıyla beraber vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacak. 25 tane durak planlıyoruz. Toplamda 50 duraklı bir hat olacak. K harfini ‘Kuzey’ olarak planladık. Yeşil, mavi ve kırmızı hat olarak planlandı. Kocaeli’nin tamamında bu sistemi yürürlüğe getirdiğimizde deniz yolu ve raylı sistemlerle bu sistemin entegrasyonu sağlanmış olacak. Bunun bütçesi ortalama olarak il genelinde ihale yoluyla aldığımızda günlük yolcu sayımız 408 bin, bizim ihale bedelimiz KDV dahil 927 milyon lira. Bilet gelirini büyükşehir belediyesi elde edeceği için 530 milyon lira bilet gelirimiz olacak. Ortalama 400 bin yolcuya göre 400 milyon liralık sübvansiyon gerekiyor. 700 bine ulaştığımızda ise 18 milyona düşüyor. Doğu Bölgesi’nde 137 bin günlük yolcu. İhale bedelimiz 313 milyon lira. Buradan 159 milyon lira gelir var. 150 bin yolcu olduğunda aylık 11 milyon lira.”

CHP PROJEYİ BEĞENDİ

Taşdemir, “Proje güzel olmuş. Kentte sürekli nüfus artışı var. Bu kentin en kökten çözümü metro sistemi. Batı ve Doğu yakasında hızlı bir şekilde ilerletebilirsek en kökten çözüm o olacaktır. Kentkart’ınkaldırılacağını söyledi” dedi. Büyükakın, “Kentkart’ı yapan firma geliri elde etmiyor. Kesinti, yaptığı hizmetin karşılığı. Bir elektronik ödeme sistemi. Biletlerde özel halk otobüsü almayacak gelirleri, büyükşehir alacak. Toplu taşıma sistemi yolculuk değerlerinin yeterli olmadığı yerlerde taşıdığı yolcudan kar edebilmesi, maaşların ödenmesi, yakıtı vs. ödemesi için istemesi gereken bilet ücretiyle vatandaşın mutluluğu arasında bir oransızlık ortaya çıkıyor. Gerçekçi olursak yüksek fiyatlar ortaya çıkıyor. Bunu kırsal hatlarda görüyorduk. Orada, toplu taşıma işi aslında bir kamu hizmeti olduğu için bu toplu taşıma hizmetinden vatandaşın memnuniyetini arttırmaya dönük hamlelerde belediyenin bir yük yüklenmesi, nasıl yol vs. yapıyorsak buna para ödemek de öyle bir şeydir gibi düşünülmeli. Karı çoklaştırmak değil maliyeti doğru şekilde hesaplamak önemli. Yolculuk değerleri 2035’e geldiğimizde dört kat artacak gibi görünüyor. Yolları 4-5 katına genişletmek mümkün olmadığına göre ulaşımı arttırmak gerek diye düşündük. Yaptığımız organizasyona onlar imza atıp özel halk otobüsleri gitmezse bir şey yapamayız. Ancak onların hatlarına kendi otobüslerimizi koyarız bu da esnafı mağdur eder. Ara bulduğumuz şey, hizmet satın almak” ifadelerinde bulundu.

“SAYIŞTAYCILARA BAKARAK BU KENT YÖNETİLMEZ”

Büyükakın, “Yarın, bir tane Sayıştay denetçisi çıkıp bunu nasıl verdiniz diyebilir. ‘Bu zaten sınırlı sorumluluk olarak onlara verilmiş, imtiyaz verilmiş olana nasıl para ödüyorsun’ diye düşünebilirler. Bunu aşmak için bulduğumuz yöntem de UlaşımPark üzerinden bu hizmeti satın almak. UlaşımPark alacak, belediye almayacak. Bundan dolayı da meclisin sorumluluğu yoktur diye düşünüyoruz. Genel Sekreter olduğumuz dönem 30 milyonluk borcu hallettik. Sayıştay, ‘nasıl yaparsınız’ dedi, yargılandık; beraat ettik. Sayıştaycılara bakarak bu kent yönetilmez. Kentkart sistem olarak duracak, parayı Büyükşehir Belediyesi toplayacak. Yenilenme ile ilgili şu anda durum kötü olduğu için yenilenme konusunda esnafın üzerine gitmeyi haklı bulmuyoruz. ‘Aracınızı yenileyin’ demek doğru düzgün para kazanmayan esnafa çok doğru gelmiyor. Bu sistemle araçlarını yenileme imkanı olacak. Kentteki toplu taşıma sorununu ciddi şekilde rahatlatacağını düşünüyorum” dedi. 25 Kasım 2021 günü meclisin ikinci oturumu yapılacak.