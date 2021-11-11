11 Kas 2021 - 16:34- Gündem G: 11 Kas 2021 - 16:36

Kocaeli’de 15 yaş üstü araçlar sonunda gidiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada 15 yaş üstü araçların artık hizmet vermeyeceği söylendiKocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, Kocael...

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de 15 yaş üstü araçlar sonunda gidiyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada 15 yaş üstü araçların artık hizmet vermeyeceği söylendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, Kocaeli’nin yeni ulaşım planı ve toplu taşımada değişiklikler ile ilgili bilgi verildi. CHP meclis üyesi Ünal Özmural, “Yaşı küçültülecek araçlarda yeni araçlar mı olacak yoksa sadece yaş mı düşürülecek? Yaşlılar o araçlara binemiyorlar. Bu konuda nasıl bir düzenleme olacak?” diye sordu.

ARAÇLAR YENİLENECEK

Balamir Gündoğdu, verdiği cevapta: “Yenileme ile birlikte hizmet alımında amortismanda var. Araçlar yenilenecek. Yaşımız şu an 15. Fakat filomuzun çoğu 15’i doldurmak üzere özellikle 5 numaralı kooperatif. Bu model ile birlikte araçların yenilenmesi de sağlanacak. “ ifadelerini kullandı. Son olarak Tahir Büyükakın ise: “15 yaşın üstünde araçlar var şikayetler oradan geliyor. Özel Halk otobüsçüleri yenileme imkanı yok ama biz bu otobüsleri yeniliyoruz” dedi.
# chp, Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

11 Kas 2021 - 16:34 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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