İSU Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gündeme geçildi. Sözleşmeli personel statüsünü kapsayan sosyal denge prosedürün sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatının 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan sosyal denge sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. İkinci bileşim ise 25 Kasım 2021’de saat 11.00’de yapılacak.
11 Kas 2021 - 17:01- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2021 - 17:02
İSU’da çalışan memurların sosyal denge sözleşmesi için yetki Büyükakın’da
İSU Genel Kurulu’nda sosyal denge sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.