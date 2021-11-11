11 Kas 2021 - 17:01- Gündem G: 11 Kas 2021 - 17:02

İSU’da çalışan memurların sosyal denge sözleşmesi için yetki Büyükakın’da

İSU Genel Kurulu’nda sosyal denge sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İSU’da çalışan memurların sosyal denge sözleşmesi için yetki Büyükakın’da mask

İSU Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gündeme geçildi. Sözleşmeli personel statüsünü kapsayan sosyal denge prosedürün sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatının 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan sosyal denge sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. İkinci bileşim ise 25 Kasım 2021’de saat 11.00’de yapılacak.

11 Kas 2021 - 17:01 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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